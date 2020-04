Premier pays frappé par l’épidémie de Covid-19, la Chine connaît une baisse du nombre d’infections. Lundi 30 mars, le bilan officiel transmis par la Commission nationale pour la santé de Chine s'élevait à 3.305 décès et 81.158 cas confirmés de coronavirus depuis le début de l’épidémie.

Ce bilan a-t-il été sous-estimé ? Le 27 mars, le magazine économique Caixin publie une photo montrant des urnes funéraires entreposées. Le magazine précise que « certains funérariums à Wuhan [point de départ de la pandémie] commencent à autoriser les gens à venir récupérer les cendres de membres de leur famille qui sont morts après la mise en quarantaine. »

Some funeral houses in #Wuhan began to allow people to pick up ashes of family members who died after the lockdown. pic.twitter.com/4weDCKwPyw