La ville de Las Vegas a installé des sans-abri sur un parking le 29 mars 2020, après la fermeture d'un centre d'accueil. — MediaPunch/REX/SIPA

De la peinture blanche pour espacer les plus défavorisés. « Le Nevada, un Etat dans l’un des pays les plus riches du monde, a peint des rectangles de distanciation sociale sur le goudron d’un parking pour que les sans-abri y dorment. » « Las Vegas installe ses sans-abri sur un parking alors que les hôtels de la ville sont totalement vides. » Depuis ce week-end, de nombreux internautes s’indignent des conditions dans lesquelles dorment des sans-abri après la fermeture d’un centre d’hébergement de Las Vegas, à la suite d’une contamination au coronavirus. Si cette image tragique est bien authentique, elle doit être remise dans son contexte.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f — A Mancino-Williams (@Manda_like_wine) March 30, 2020

Las Vegas is putting homeless people in parking lots while the city's hotels are completely empty. For some reason, this photo sums up for me everything that is wrong with this country & its response to the COVID-19 crisis.#RepublicansAreDestroyingAmerica #TrumpPandemic pic.twitter.com/J7NrZR5PKs — Stone (@stonecold2050) March 30, 2020

La scène a été photographiée par l’agence photo MediaPunch Inc, qui l’a licenciée à l’agence Sipa le 29 mars. Elle a été prise sur le parking du Cashman Center, au nord de Las Vegas. C’est l’endroit que les pouvoirs publics ont choisi pour accueillir des sans-abri après la fermeture d’un centre d’hébergement voisin géré par une organisation catholique. Un homme y a été testé positif au coronavirus le 25 mars.

Comme le montre une vidéo du shérif de Clark County, environ 2.000 mètres carrés de moquette avaient dans un premier temps été installés sur le parking. « On s’est rendu compte que c’était très difficile à nettoyer et à désinfecter. On avait demandé des tapis de sol qui peuvent facilement se désinfecter, mais il n’y en avait plus », a expliqué un représentant de la ville à CNN.

The sea of blue mats is part of a temporary shelter for the #homeless, who will be spaced at least six feet apart, @ Cashman Center. It will open tonight & be open through April 3rd, when Catholic Charities, now closed, will reopen. #coronavirus #Vegas pic.twitter.com/FkoJUAjc1X — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 28, 2020

La moquette a donc été retirée après la première nuit et remplacée par des lignes peintes au sol, espacée de six pieds (180cm). « On fait du mieux qu’on peut », assure le représentant. Des repas ont notamment été distribués et une équipe médicale est sur place en journée. Selon la mairie, il s’agit d’une solution temporaire, jusqu’au 3 avril, en attendant la réouverture du centre d’hébergement après son nettoyage – un calendrier qui semble très optimiste.

Aux Etats-Unis, plusieurs villes, comme Oakland, ont réquisitionné des hôtels pour héberger des sans-abri. Alors que tous les casinos de Las Vegas ont été fermés par décret mi-mars, plus de 100.000 chambres d’hôtels sont, pour la plupart, inoccupées.

