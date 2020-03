Le Prince Charles à une réunion pour l'accès à l'eau dans le monde, à Londres, le 10 mars 2020. — REX/SIPA

Le Prince Charles « est en bonne santé. » C'esrt ce qu'ont assuré ce lundi soir les services de l'héritier de la couronne britannique. À 71 ans, atteint par le nouveau coronavirus, il est sorti de quarantaine après s'y être placé pendant sept jours, conformément aux recommandations du gouvernement britannique.

« Après avoir consulté ses médecins, le prince de Galles n'est plus à l'isolement » et se trouve actuellement en Écosse avec sa femme Camilla, qui « a été testée mais n'a pas le virus », avait précisé Clarence House.

La reine exfiltrée… mais menacée ?

Elizabeth II, 93 ans, s'est quant à elle retirée pour plusieurs semaines au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Elle a rencontré son fils pour la dernière fois le 12 mars, et le Premier ministre Boris Johnson, lui aussi testé positif, le 11 mars, leurs deux derniers entretiens hebdomadaires ayant eu lieu par téléphone.

Peut-être plus inquiétant pour la reine en revanche, l'un de ses proches valets aurait été lui aussi testé positif au coronavirus. Le valet en question – un des derniers employés royaux à rester actif alors que la majorité du staff est confinée – est en contact régulier avec la reine, puisqu’il sort ses chiens tous les jours, lui apporte son courrier et lui sert tous ses repas, d’après The Sun, qui a publié l’information.

Le Royaume-Uni a enregistré officiellement 22.141 cas positifs de Covid-19 dont 1.408 personnes décédées à l'hôpital, selon les chiffres publiés ce lundi par les autorités sanitaires. Le gouvernement britannique a demandé à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans de se mettre à l'abri pendant 12 semaines.