Une mutinerie a éclaté dimanche dans la prison de Ghouiran ( Syrie) où sont détenues des personnes accusées d’appartenance au groupe djihadiste Etat islamique (EI). Des prisonniers se sont évadés mais un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition dominée par les combattants kurdes, n’était pas en mesure de donner ni le nombre de fugitifs, ni leur nationalité. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a parlé de « quatre fugitifs au moins ».

Tard dimanche soir, la situation restait tendue et les recherches se poursuivaient pour rattraper les évadés, ont précisé ces deux sources.

La « mutinerie » a été menée par « des éléments du groupe Etat islamique », selon l’OSDH. D’après ses informations, la prison accueille près de 5.000 détenus « de différentes nationalités » et accusés d’appartenance à l’EI. Sur son compte Twitter, un porte-parole des FDS, Mustafa Bali, a lui aussi reconnu une « mutinerie » lors de laquelle les prisonniers ont « cassé des murs et arraché des portes intérieures ».

ISIS terrorists managed to take over the first floor in Hasakah prison removing internal walls& doors.

some of them managed to escape and our forces are searching to capture them.

anti-terror forces are dealing with the situation in the first floor to finish riots in the prison.