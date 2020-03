Benjamin Netanyahou est le premier ministre d'Israël depuis dix ans. — Ronen Zvulun/AP/SIPA

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été placé en quarantaine préventive, ont annoncé ses services ce lundi, justifiant la mesure par la contamination d’un des membres de son équipe.

Une enquête a été lancée après qu’un employé du bureau de Benjamin Netanyahou ait testé positif au Covid-19.

Un « gouvernement d’urgence » pour gérer la pandémie

« Avant même que l’enquête épidémiologique ne soit terminée et pour dissiper tout doute, le Premier ministre a décidé que lui et son personnel proche seraient en confinement », ont indiqué les services du Premier ministre.

Plus de 3.800 cas de coronavirus ont été officiellement recensés en Israël, où 12 personnes en sont décédées. Après plus d’un an de crise politique et trois législatives, Benjamin Netanyahou devrait rester au pouvoir et former un « gouvernement d’urgence » pour gérer la pandémie, après le ralliement surprise de son rival Benny Gantz.