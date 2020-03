Coronavirus EN DIRECT : Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde, autorisent la chloroquine à l’hôpital…

7h45 : A New York, un hôpital de campagne en plein Central Park

Un hôpital de campagne était en cours d’installation dimanche dans Central Park, à New York, pour faire face à l’afflux attendu de malades du coronavirus. La structure est mise en place par Samaritan’s Purse, une organisation humanitaire évangélique basée en Caroline du Nord et qui a dépêché sur place une soixantaine de personnes.

Watch: Construction work for a coronavirus field hospital in Central Park, New York, began on Sunday and is expected to be operational on Tuesday https://t.co/OX30til4Or pic.twitter.com/YyQQAp7vnI