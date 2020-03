En plein confinement, une rue vide de Londres, le 29 mars 2020. — Alberto Pezzali/AP/SIPA

Le Royaume-Uni pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant six mois ou plus en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a averti dimanche la cheffe adjointe des services sanitaires britanniques, Jenny Harries. Celle-ci a estimé qu’il serait « dangereux » de lever subitement le confinement auquel la population est actuellement soumise pour trois semaines, alors qu'il s’avère efficace pour ralentir la progression de la maladie.

Elle a précisé que les mesures mises en place pour contenir la maladie seraient réexaminées « toutes les trois semaines » durant « probablement six mois » voire plus. Mais « cela ne veut pas dire que nous resterions en confinement total pour six mois », a-t-elle toutefois précisé. « Nous pourrons, espérons-le, progressivement adapter certaines mesures de distanciation sociale et progressivement retourner à la normale », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a décrété lundi un confinement général de la population pour au moins trois semaines, afin de tenter de freiner la propagation de l’épidémie qui a fait 1.228 morts et officiellement contaminé 19.522 personnes au Royaume-Uni, selon un bilan des autorités sanitaires publié dimanche. Plus tôt dans la journée, le bras droit du Premier ministre conservateur Boris Johnson avait prévenu que les Britanniques devaient se préparer à « une longue période » de confinement.