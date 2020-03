Un homme accroche un panneau concernant le Covid-19 dans un bus à Aurangabad, dans l'Etat du Maharashtra, en Inde, le 17 mars 2020. — Konstantinos Zilos / SOPA Images

C’est l’une des plus sérieuses alertes relative à la pandémie en Inde. Le décès d’un gourou sikh du Covid-19 et suspecté d’avoir été un « super-propagateur » a conduit à la mise en quarantaine d’au moins 15.000 personnes dans le nord du pays.

De retour d’Italie, épicentre de la pandémie en Europe, et d' Allemagne, le gourou de 70 ans, Baldev Singh, est allé prêcher dans une quinzaine de villages de l’Etat indien du Pendjab à majorité sikh, avant de tomber malade et de décéder. Lui et ses deux collaborateurs – également contaminés – n’ont pas respecté les ordres d’autoconfinement à leur retour et ont immédiatement entamé une tournée de prêches.

« Surveillance régulière »

Des livraisons spéciales de nourriture sont effectuées à chacun des foyers concernés, placés sous un régime de quarantaine encore plus strict que le confinement à domicile de 21 jours décrété mercredi dans l’ensemble du pays par le gouvernement.

« Le premier de ces 15 villages a été bouclé le 18 mars et nous estimons qu’il y a entre 15.000 et 20.000 personnes dans les villages bouclés », a Gaurav Jain, un haut magistrat du district de Banga, où résidait le gourou. « Des équipes médicales se tiennent prêtes et il y a une surveillance régulière », a-t-il ajouté.

D’ores et déjà, 90 personnes ayant été en contact avec le gourou ont été testées positives au nouveau coronavirus, a souligné Vinay Bublani, un responsable local de la police. Les résultats des tests de 200 autres personnes sont toujours attendus.

Avertissement

Cette affaire a stupéfié l’Inde. Un chanteur pendjabi basé au Canada, Sidhu Moose Wala, a mis en ligne une chanson consacrée à Singh, vue 2,3 millions de fois en moins de deux jours. « J’ai propagé la maladie (…) arpentant le village comme l’ombre de la mort », y chante-t-il notamment. Le chef de la police du Pendjab, Dinkar Gupta, a encouragé la population à l’écouter, espérant qu’elle serve d’avertissement.

Deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde recense 873 cas confirmés de maladie Covid-19 et 19 décès, un bilan bien inférieur à celui de nombreux autres pays touchés par la pandémie. Mais les experts estiment que de nombreux cas ne sont pas détectés faute de tests.

La localité de Bhilwara, dans l’Etat du Rajasthan (Nord-Ouest), a été placée sous le même régime d’alerte après la mort de deux patients sur 19 cas déclarés. La source du foyer de contamination n’a pas été déterminée, mais un périmètre d’un kilomètre autour de l’hôpital de Bhilwara où sont traités des malades du Covid-19 a été déclaré zone interdite d’accès.