Mickey, Dingo, Donald et Cie au chômage technique mais ses salariés payés. Le compte Twitter Disneyland Today a annoncé la fermeture jusqu’à nouvel ordre des parcs Disneyland et Disney World aux Etats-Unis. Le numéro un mondial du divertissement les avait dans un premier temps fermés jusque fin mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Dans ce tweet, la compagnie Disney indique qu’elle va payer jusqu’au 18 avril ses salariés.

