CONTAMINATION Il s’agit d’un cas de transmission de l’homme vers l’animal et non de l’animal vers l’homme, ont précisé les autorités

Un chat (Illustration) — Pixabay

Un chat a été testé positif au coronavirus en Belgique, a annoncé un virologue, ce vendredi, précisant que l’animal a « été infecté par son maître et a développé des symptômes », selon des propos rapportés nos confrères du Soir.

« Le chat d’une personne infectée a été infecté par son maître et a développé des symptômes. Sa contamination est confirmée », a annoncé le virologue belge Emmanuel André lors de sa conférence de presse quotidienne.

Diarrhée et difficultés respiratoires pour l’animal

Selon le virologue, il s’agit d’un cas de transmission de l’homme vers l’animal et non de l’animal vers l’homme. C’est un « cas isolé » qui s’est produit après un « contact rapproché » entre le chat et son maître, a ajouté Emmanuel André. L’animal souffrait de diarrhée et de difficultés respiratoires.

Dans la foulée, le Conseil national de protection animale (CNPA) a déclaré que « les animaux ne sont pas vecteurs de l’épidémie, il n’y a donc aucune raison d’abandonner son animal ». Mais la CNPA recommande tout de même aux personnes malades de « respecter les règles d’hygiène habituelles » et notamment de se laver les mains avant de caresser son animal ainsi qu’après ; et de « ne pas se frotter au nez de ses animaux ».