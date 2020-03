Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été testé positif au coronavirus, a-t-il fait savoir, ce vendredi, assurant continuer à diriger la réponse de son pays à la pandémie qui menace de submerger les hôpitaux du Royaume-Uni.

« J’ai développé de légers symptômes au cours de dernières 24 heures et j’ai été testé positif au coronavirus », a indiqué Boris Johnson sur son compte Twitter. « Je reste confiné mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus », a-t-il écrit, ajoutant : « ensemble, nous le battrons ».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri