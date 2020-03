Même si le monde se serait bien passé de cette pandémie, le coronavirus aura au moins eu un, mais un seul, effet positif. L’ONU a en effet salué jeudi la proclamation de cessez-le-feu dans plusieurs pays en conflits, après l’appel de son secrétaire général, Antonio Guterres, à arrêter les combats face à la propagation du coronavirus. Surtout, le mouvement est en voie d’être soutenu par des résolutions au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.

Coup sur coup, des cessez-le-feu ont ainsi été évoqués ces derniers jours par les belligérants aux Philippines, au Cameroun, au Yémen et en Syrie. Martin Griffiths, l’émissaire de l’ONU au Yémen, pays ravagé par la guerre depuis plus de cinq ans, a salué jeudi les « réponses positives » des rebelles Houthis et du gouvernement yéménite en faveur d’un cessez-le-feu afin de mieux lutter contre le Covid-19 et de permettre une pause humanitaire. Il a réclamé qu’ils participent à une « réunion urgente » pour le concrétiser.

UN Special Envoy Martin Griffiths: "I was heartened to see the positive responses to the Secretary-General's call for a ceasefire from both the Government of Yemen and Ansar Allah. I expect the parties to adhere to their words and put the interest of the Yemeni people above all."