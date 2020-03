Sans surprise, c’est donc « Nein ». Angela Merkel a fait part lors d’un sommet européen jeudi de son opposition à l’idée d’émettre des « corona bonds ». Ceux-ci étaient pourtant souhaités par les dirigeants français et italien notamment, pour répondre à la crise liée au nouveau coronavirus. « Nous avons dit du côté allemand, mais aussi de la part d’autres participants, que ce n’était pas la conception de tous les Etats membres » d’émettre ces emprunts européens communs pour soutenir l’économie, a souligné la chancelière allemande à l’issue du sommet par vidéoconférence.

