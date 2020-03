DJIHADISME Les combats ont duré plus de 7 heures lundi dans la province du Lac. Le président Idriss Déby Itno est sur place

Le président tchadien Idriss Déby Itno lors du sommet G5 Sahel, le 13 janvier 2020 à Pau. — Quentin TOP/SIPA

C’est une nouvelle tragédie au Sahel, consécutive à la présence de nombreux djihadistes dans la région. Boko Haram a tué près de 100 militaires tchadiens dans une attaque à Boma, dans la province du Lac au Tchad. Le président Idriss Déby Itno s’est rendu en personne sur les lieux de l’attaque mardi pour « s’incliner sur le corps » des 92 soldats morts, précisant que c’était « la première fois » qu’il perdait autant d’hommes. Il a également décidé de rester dans la province, affirmant qu’il préparait une « réplique foudroyante ».

Un terrain qui avantage Boko Haram

Certains officiers présents sur place, qui ont réclamé l’anonymat, évoquent même un bilan encore plus lourd. Ils affirment que les djihadistes ont possiblement pris des militaires en otage lors de cette attaque qui a eu lieu lundi avant la levée du jour. Les affrontements de Boma ont duré plus de 7 heures. Les renforts envoyés par l’armée tchadienne vers la presqu’île se sont embourbés et ont eux-mêmes été pris pour cible.

Depuis plusieurs mois, Boko Haram, dont l’insurrection est née au Nigeria en 2009, multiplie les actions dans la région du lac Tchad. A la frontière du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun, cette étendue d’eau marécageuse est parsemée d’îles dont certaines sont devenues le repère des membres du groupe djihadiste, qui profitent entre autres d’un terrain qui les avantage. Ainsi, le camp de Boma « se trouve sur une île où tous les axes sont étroitement contrôlés par les éléments de Boko Haram, ils ont quitté les lieux de leur propre gré, sans qu’ils ne soient contraints ou mis en déroute par l’armée tchadienne », a dénoncé un autre responsable de la sécurité de la région.

Les djihadistes récupèrent du matériel

« L’ennemi a porté un coup dur à notre système de défense dans cette zone », a même reconnu un officier supérieur. Selon un autre militaire, 24 véhicules de l’armée ont été détruits dont des blindés, tandis que du matériel militaire a été récupéré et emporté sur cinq hors-bord par des éléments de Boko Haram.