Illustration d'un ciel étoilé. — FelixMittermeier

A cause du confinement lié au coronavirus, ce ne sera clairement pas pour tout de suite. Mais lorsque les déplacements seront à nouveau autorisés, pourquoi ne pas faire un petit tour à l’autre bout du monde ? Sur l’île de Niue, par exemple, en plein dans le Pacifique. Population totale : 1.600 habitants. Particularité : cette petite nation indépendante est l’un des endroits du globe où le ciel est le moins pollué visuellement.

Reconnu « pays au ciel étoilé », Niue profite de sa localisation sur la carte mondiale, loin des continents et de leurs nombreux éclairages, et des ampoules à faibles émissions utilisées sur place. Une mesure primordiale pour la population locale, dont la culture laisse une place importante à la nuit et aux étoiles. Une fois la tête en l’air, les Niuéens sont au final de petits veinards, puisque 8 Terriens sur 10 vivent aujourd’hui à un endroit où le ciel est pollué la nuit par les lumières artificielles.

Vous voulez en savoir plus sur ce planétarium naturel ? Notre partenaire, Brut, vous dit tout en vidéo :