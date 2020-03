Coronavirus EN DIRECT : Le saxophoniste Manu Dibango est mort des suites du Covid-19...

07h25 : La France entre officiellement en « état d’urgence sanitaire » pour deux mois ce mardi

La loi, publiée mardi au Journal officiel, permet au gouvernement de restreindre ou d’interdire la circulation, d’adopter des mesures de confinement ou de quarantaine, de limiter les rassemblements, d’ordonner la fermeture provisoire d’établissements et d’entreprises, de contrôler les prix de certains produits et de réquisitionner les personnes, biens et services nécessaires pour lutter contre la pandémie.

Cette loi prévoit des sanctions sévères pour toute violation des mesures décidées par le gouvernement : amende de 135 euros en cas de non-respect des règles de confinement, portée à 1.500 euros en cas de récidive « dans les 15 jours ». Dans le cas de « quatre violations dans les trente jours », la peine est portée à « 3.700 euros d’amende et six mois de prison au maximum ».