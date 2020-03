Donald Trump a de nouveau vanté lundi les mérites de la chloroquine, un antipaludéen qui pourrait selon lui « vraiment changer la donne » dans la lutte contre le coronavirus s’il est utilisé comme traitement. « Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don du ciel si ça marchait. Cela changerait vraiment la donne. Nous verrons », a déclaré le président américain lors de son point presse quotidien.

Banner Health in Arizona says a man has died and a woman is seriously ill after taking chloroquine phosphate, in the form of fish tank cleaner, in an attempt to self-medicate against coronavirus. The pharmaceutical drug version has not been approved to treat coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence concernant la chloroquine, en raison du faible nombre de patients qui ont eu recours à ce traitement. La chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom de Nivaquine. Ce traitement est souvent recommandé lorsque l’on prévoit de se rendre en zone infestée par le parasite du paludisme, transmis par les moustiques.

En France, le Haut conseil de santé publique a statué lundi que la chloroquine pourrait être administrée aux malades souffrant de « formes graves » du Covid-19, mais ne devait pas être utilisée pour des formes « moins sévères », selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Donald Trump a notamment relayé lundi sur Twitter un article consacré à un homme en Floride qui assure que le médicament antipaludéen lui a « sauvé la vie ». Mais selon une ONG œuvrant dans le domaine de la santé, un homme d’une soixantaine d’années est mort en Arizona après avoir ingéré du phosphate de chloroquine.

Woman in ICU: "Trump kept saying it was basically pretty much a cure."

NBC: "What would be your message to the American public?"

Woman: "Oh my God. Don't take anything. Don't believe anything. Don’t believe anything that the President says & his people...call your doctor." https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/UAOXBNsS4t