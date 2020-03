MENACE Avec son système de santé fragile et ses 200 millions d’habitants, le Nigeria est particulièrement vulnérable

Un Nigérian porte un masque face à l'épidémie de Covid-19, à Abuja au Nigeria, le 20 mars 2020. — Kola Sulaimon / AFP

Le Nigeria a rapporté ce lundi un premier décès sur son territoire dû au coronavirus. Une information inquiétante dans ce pays de 200 millions d’habitants, qui enregistre ces derniers jours une forte hausse du nombre d’infections.

« Le premier mort du Covid-19 a été enregistré », a annoncé l’Agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC) sur son compte Twitter. « Il s’agit d’un homme de 67 ans, qui est rentré au Nigeria après avoir été hospitalisé en Angleterre », est-il précisé. Son état de santé était aggravé notamment par un diabète et il était sous chimiothérapie, précise la NCDC.

1.300 cas recensés en Afrique

La NCDC recensait lundi matin 36 cas de Covid-19, la grande majorité à Lagos, mégapole tentaculaire de 20 millions d’habitants. Le Nigeria a suspendu tous ses vols internationaux, fermé les écoles, et a restreint les rassemblements publics à 50 personnes dans plusieurs Etats du pays.

Le pays est particulièrement vulnérable avec des densités de population parmi les plus élevées au monde dans de nombreuses mégalopoles, des millions de personnes déplacées par les conflits notamment dans le nord du pays et un système de santé extrêmement précaire.

L’Afrique n’a pour l’instant enregistré qu’environ 1.300 cas et une quarantaine de morts, selon un décompte de l’AFP samedi soir, un chiffre bien inférieur à ceux des autres continents, mais les instances sanitaires mondiales et les ONG internationales se sont inquiétées du peu de tests réalisés sur le continent et du manque de structures sanitaires.