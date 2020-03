Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement s'apprête à prolonger le confinement...

07h42 : L'une des belles images du week-end

Des médecins cubains à la rescousse de l'Italie. Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, dont certains ont combattu la fièvre Ebola en Afrique. Ils ont atterri en Lombardie, région la plus touchée par le coronavirus. En un mois, 4.825 personnes sont mortes en Italie en raison de cette pandémie.

Cuban Doctors, some of the best on earth thanks to universal healthcare, answer the call from Italy.



Incredible to see global politics ( Marxist Leninist Carribean island helps European Capitalist heavyweight) melt away when greater things arise.



