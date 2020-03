Coronavirus EN DIRECT : L’Assemblée nationale approuve la nouvelle loi sur l’état d’urgence sanitaire…

9 h 12 : Alexandria Ocasio-Cortez demande des mesures chocs pour l’économie américaine

La crise sanitaire provoque une grave crise économique. Et, aux Etats-Unis, ils n’ont pas les quelques filets de protection qui existent en France. La représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, dans l’aile gauche du parti, réclame des mesures fortes comme l’instauration d’un revenu universel et un moratoire sur la dette. Le chômage pourrait rapidement atteinte 20 % aux Etats-Unis d’après le correspondant de Mediapart dans le pays, Mathieu Magnaudeix. Une situation intenable.