La crise sanitaire mondiale ne fait pas retomber les tensions dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a tiré deux projectiles vers la mer du Japon, vraisemblablement des missiles balistiques de courte portée, a en effet indiqué vendredi l’armée sud-coréenne. Ces missiles ont été lancés depuis la province du Pyongan du Nord (ouest), a précisé l’état-major interarmées, sans fournir d’autre détail.

« L’armée surveille d’éventuels autres tirs et se maintient en état d’alerte », ont ajouté les Sud-Coréens. Le ministère de la Défense japonais a affirmé pour sa part qu’il avait détecté ce qui semblait être « un ou des projectiles de type missiles balistiques ».

Test launch took place next door to Sohae in Sonchon on countries West coast before landing in waters off the countries East Coast, projectile flew 410km pic.twitter.com/k11iEZRDo3