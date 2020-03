Comme sa concurrente Ryanair, la compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé ce vendredi une réduction drastique de ses vols à partir du 24 mars, conséquence de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le transporteur ne maintiendra que quelques liaisons sur certaines destinations, essentiellement au départ du Royaume-Uni ou vers le pays. Seules 10 % des capacités, soit l’offre de sièges, seront maintenues, prévient EasyJet, qui emboîte le pas à d’autres compagnies qui doivent arrêter leur activité en raison du confinement de nombreux pays et des restrictions de déplacements.

