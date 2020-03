Coronavirus EN DIRECT : Le Parlement examine jeudi et vendredi le projet de loi sur « l’état d’urgence sanitaire »…

7h22 : Le bilan en France

Le coronavirus se propage de plus en plus rapidement et le bilan des victimes s’est alourdi mercredi, avec un risque de saturation de services d’urgence. Les hôpitaux accueillent désormais 3.626 patients dont 931 sont en réanimation. Parmi ces cas les plus graves, la moitié sont âgés de « moins de 60 ans », a insisté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon en annonçant un total de 264 décès (89 supplémentaires en 24 heures).