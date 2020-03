Alors que le gouverneur de l’Ohio a recommandé de repousser le scrutin prévu mardi dans son Etat touché par la pandémie, le président américain, Donald Trump, a jugé « inutile », ce lundi, de reporter les primaires présidentielles à cause du coronavirus.

« Je laisse aux Etats le soin de décider, c’est une chose importante que de reporter une élection (…) mais je pense que les reporter est inutile », a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche.

Juste avant, le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, avait annoncé qu’il recommandait de repousser la primaire prévue mardi dans son Etat « jusqu’au 2 juin 2020 ». Puisqu’il n’a pas le pouvoir de reporter unilatéralement le scrutin, « un recours en justice va être présenté pour repousser » les élections, a-t-il tweeté.

A lawsuit will be filed to postpone the election until June 2, 2020. In the meantime, voters would still be able to request absentee ballots. It will be up to a judge to decide if the election will be postponed.