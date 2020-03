Coronavirus EN DIRECT : La France en confinement général ce mardi à midi… Une aide de 45 milliards d’euros pour les entreprises et les salariés…

7h20 : Le point sur la situation en France

Selon le dernier bilan communiqué lundi soir par les autorités sanitaires, les contaminations en France progressent de manière inexorable, avec 148 décès et 6.633 cas. Après l’Espagne et l’Italie, l’Hexagone entre à son tour mardi en confinement général. A partir de mardi midi, les Français ne peuvent plus sortir de chez eux ni se réunir sans raison valable et « toute infraction sera sanctionnée », a averti le président.

« Nous sommes en guerre », a martelé Emmanuel Macron en annonçant lundi dans un discours à la nation une batterie de mesures de confinement draconiennes en France, comparables à celles adoptées récemment en Italie et en Espagne. Les autorités ont déploré l’irresponsabilité des Français qui se sont massés dimanche sur les marchés, dans les parcs et sur les bords de la Seine à Paris pour profiter du beau temps, ignorant les appels officiels à limiter au maximum les contacts humains.