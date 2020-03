Une affiche électorale en faveur de Benny Gantz, principal rival de Benjamin Netanyahu, lors des législatives de mars en 2020. — AFP

Benny Gantz, principal rival du Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu, sera chargé ce lundi de former un gouvernement, a annoncé dimanche la présidence. Lors de consultations conduites par le président d' Israël, Reuven Rivlin, Benny Gantz a reçu le soutien d’une majorité de députés.

« Le président confiera au chef du parti 'Bleu-Blanc' Benny Gantz la tâche de former un gouvernement », a indiqué la présidence dans un communiqué ce dimanche après une série d’entretien avec les représentants des partis élus aux législatives du 2 mars.

D’après un décompte de l’AFP, le centriste Benny Gantz a engrangé le soutien de 61 députés, seuil requis pour former un gouvernement, après qu’Avidgor Lieberman, chef du parti de droite nationaliste laïque Israël Beiteinou, l’a recommandé auprès du président. La « Liste unie » des partis arabes israéliens, troisième force au Parlement, l’a également recommandé.

Benjamin Netanyahu, à qui il manquait trois voix pour atteindre la majorité de 61 députés à la Knesset, le parlement israélien, avait appelé à plusieurs reprises à la formation d’un gouvernement d’urgence et d’union nationale sous sa direction. Mais à l’issue des précédentes élections d’avril et septembre 2019, Benny Gantz avait toutefois refusé d’entrer dans un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu car celui-ci est inculpé pour malversation et abus de confiance dans trois affaires.

Son procès qui devait s’ouvrir mardi a été reporté de deux mois, « au vu de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux », a annoncé dimanche le tribunal de Jérusalem.