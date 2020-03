Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a envoyé, ce vendredi, aux Etats membres d’un « ambitieux » projet du nouvel accord commercial des Européens avec le Royaume-Uni.

Si la prochaine réunion de négociations entre Bruxelles et Londres, prévue la semaine prochaine, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, l’UE et le Royaume-Uni entendent poursuivre leurs échanges.

« Nous avons envoyé un projet d’accord sur un nouveau partenariat au Parlement européen et au Conseil (qui représente les Etats membres) pour discussion », a tweeté Michel Barnier. « Il montre qu’une relation ambitieuse et globale est possible. Nous devons nous donner toutes les chances de réussir », a-t-il déclaré. « Nous publierons le texte après nos échanges et nous nous réjouissons de travailler avec le Royaume-Uni ».

