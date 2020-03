Coronavirus EN DIRECT : Les écoles fermées « au moins jusqu’aux vacances de printemps »… Les mesures économiques françaises coûteront « des dizaines de milliards d’euros »…

8h28 : Les établissements scolaires seront fermés pendant « au minimum 15 jours », annonce de son côté Olivier Véran

Après Jean-Michel Blanquer, c’est au tour d’Olivier Véran de s’exprimer sur la fermeture des établissements scolaires. Selon le ministre de la Santé, interrogé par Europe 1, elle durera « au moins 15 jours ».

Olivier Véran : "La durée de fermeture des établissements scolaires sera la plus courte possible. C'est un déchirement de devoir en arriver à fermer des écoles, des crèches et des universités (...) au minimum 15 jours"#Coronavirus #Covid_19 #Europe1 pic.twitter.com/SSN9HF27bw — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) March 13, 2020

« Ce n’est pas de gaîté de cœur qu’on ferme les écoles » et la durée « sera la plus courte possible », mais « nous voulons un coup de frein national massif » de l’épidémie, a précisé Olivier Véran, insistant sur le fait que la décision avait été prise après une réunion avec des experts à l’Elysée jeudi.