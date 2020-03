Un avion décollant d'un aéroport (image d'illustration). — Daniel SLIM / AFP

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, de nombreux Etats ont interdit ou limité leur accès aux voyageurs français.

Quarantaine, durcissement des conditions d’entrée ou interdiction totale… Face à l’augmentation des cas dans l’Hexagone – 2.281 personnes contaminées et 48 morts –, de plus en plus de pays limitent l’entrée sur leur territoire aux Français. 20 Minutes fait le point.

Ces pays qui interdisent totalement l’entrée

États-Unis

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils interdisaient totalement l’entrée sur leur territoire aux voyageurs en provenance de l’Europe pour une durée de 30 jours, à partir du vendredi 13 mars à minuit (5h en France). En revanche, cette disposition ne concerne pas les ressortissants américains et les Britanniques.

Inde

L’Inde a suspendu jusqu’au 15 avril l’attribution de tous les visas de tourisme et décidé d’imposer une quarantaine aux voyageurs provenant de sept pays touchés par le coronavirus, a indiqué mercredi le gouvernement. Dans un communiqué, les autorités indiennes précisent que « tous les voyageurs provenant ou ayant visité la Chine, l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud, la France, l’Espagne et l’Allemagne après le 15 février seront placés à leur arrivée en quarantaine pour au moins 14 jours ».

Israël

En Israël, les voyageurs qui n’ont pas la nationalité israélienne et ont séjourné ou transité pendant plus de 6 heures au cours des 14 derniers jours, en France, Allemagne, Suisse, Espagne, Autriche, se voient refuser l’entrée dans le pays. Les voyageurs ayant séjourné au cours des 14 derniers jours à Hong Kong, Macao, en Thaïlande, à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, en Iran, au Liban, en Syrie ou en Irak sont interdits d’entrée en Israël.

Jordanie

En Jordanie, l’entrée dans le pays est interdite, à partir du 16 mars, pour les voyageurs en provenance de France, d’Allemagne, ou d’Espagne. Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé l’annulation de leurs vols entre la France et la Jordanie : Air France et Transavia du 14 au 31 mars inclus, Royal Jordanian du 16 au 31 mars inclus. « Les touristes présents sur le territoire jordanien sont invités à contacter leur agence de voyages et leur compagnie aérienne pour l’organisation de leur retour », explique le site France Diplomatie.

Liban

Le Liban a annoncé la suspension des vols et des liaisons maritimes en provenance de Chine, de Corée du Sud, d’Iran et d’Italie, ainsi que l’interdiction d’entrée des voyageurs en provenance de France, de Syrie, d’Egypte, d’Irak, d’Allemagne, d’Espagne et de Grande-Bretagne.

République tchèque

La République tchèque a fermé ses frontières aux voyageurs des « zones à risque », soit quinze pays dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. « Nous avons aussi interdit aux citoyens tchèques d’entrer dans ces zones à risque », a déclaré aux journalistes le Premier ministre Andrej Babis.

Slovaquie

La Slovaquie a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les étrangers à l’exception des Polonais, ainsi que la fermeture de tous les aéroports internationaux. « Aucun citoyen étranger ne sera autorisé à entrer en Slovaquie » à partir de vendredi matin, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Peter Lazarov, ajoutant que « seuls les citoyens polonais seraient autorisés à entrer dans le pays ».

Ces pays où les Français sont placés en quarantaine

Chine

A Pékin, toute personne arrivant d’un pays connaissant des cas d’infection au coronavirus est placé en quarantaine pour une période de 14 jours. A Shanghai, les voyageurs arrivant du Japon, de Corée du Sud, d’Iran et d’Italie sont placés en quarantaine à l’hôtel. Même chose dans la province du Yunnan, les voyageurs arrivant de zones fortement touchées (Japon, Corée du Sud, Iran, Italie, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et France) sont mis en quarantaine pendant 14 jours dans un hôtel désigné par le gouvernement.

A Hong Kong, à partir du 14 mars, toutes les personnes (résidents ou non-résidents de Hong Kong) déclarant s’être rendues en France (régions françaises de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est), en Allemagne (région Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en Espagne (régions de Madrid, Pays Basque, La Rioja), en Italie (ensemble du pays) et au Japon (Hokkaïdo) dans deux dernières semaines seront placées en quarantaine pendant 14 jours. A Macao, les voyageurs en provenance de France, d’Allemagne, de Chine continentale, de Corée du Sud, d’Espagne, d’Iran, d’Italie et du Japon sont susceptibles d’être soumis à une possible période de quarantaine.

Malte

A Malte, les vols avec l’Italie, la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne sont suspendus. Les ressortissants de ces pays qui arriveraient à Malte par d’autres routes aériennes doivent s’astreindre à un auto-confinement de 14 jours.

Colombie

En Colombie, les voyageurs ayant séjourné en France, en Espagne, en Italie ou en Chine au cours des deux dernières semaines doivent observer des mesures d’isolement obligatoire à domicile ou dans leur hôtel durant 14 jours.

Argentine

Depuis le 7 mars, en Argentine, les voyageurs revenant des zones à risque, dont la France, doivent demeurer à domicile et ne pas se rendre dans des lieux publics durant les 14 premiers jours après leur arrivée sur le territoire.

Pérou

Au Pérou, les voyageurs arrivant, directement ou indirectement, de France, d’Espagne, d’Italie et de Chine doivent s’auto-isoler à domicile ou à l’hôtel pendant 14 jours.

Moscou

A Moscou, les voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, France, Allemagne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Norvège et Etats-Unis sont soumises à isolement obligatoire pendant quatorze jours.

Chypre

A Chypre, les personnes ayant voyagé en Chine, en Italie, en Iran, en Corée du Sud, au Japon, à Hong Kong, en Allemagne, en France, en Espagne doivent rester en quarantaine à domicile ou dans des locaux identifiés par le ministère de la santé pendant 14 jours.

Les pays qui ont durci leurs conditions d’entrée

Vietnam

A partir du 12 mars, l’exemption de visa dont bénéficient les Français pour les voyages de moins de 15 jours au Vietnam est suspendue. La demande de visa doit être obligatoirement « délivrée par les ambassades et consulats vietnamiens à l’étranger, sans possibilité de visa à l’arrivée au Vietnam », explique France Diplomatie.

Mongolie

Les autorités mongoles ont suspendu toutes les liaisons aériennes et ferroviaires internationales jusqu’au 28 mars inclus. Les ambassades et consulats mongols à l’étranger ont également suspendu la délivrance de visas pour la Mongolie.

Laos

Au Laos, les visas pour les voyageurs arrivant de Chine sont suspendus. Le pays demande aux agences de voyages de reporter jusqu’à nouvel ordre les voyages en groupe organisés en provenance des pays à risques, dont la France. Les touristes en provenance de zones à risques, dont la France, doivent s’auto-surveiller pendant 14 jours.

Népal

Au Népal, le gouvernement a suspendu temporairement la délivrance des visas à l’arrivée sur son territoire pour les citoyens de certains pays dont la France. Les demandes de visas se font désormais dans les consultas et les ambassades du pays de résidence.