Le candidat démocrate Bernie Sanders a annoncé qu'il continuait sa campagne, le 11 mars 2020. — Charles Krupa/AP/SIPA

Bernie Sanders a effectué cette mise au point alors que les rumeurs sur un abandon se multipliaient.

Distancé dans la course aux délégués, le débat de dimanche face à Joe Biden sera celui de la dernière chance.

Mardi prochain, Joe Biden pourrait prendre une avance décisive, notamment grâce à la Floride.

Il continue. Dans la bataille de la primaire démocrate, Bernie Sanders a annoncé mercredi qu’il « attendait avec impatience de débattre avec Joe Biden en un contre un, dimanche ». Une mise au point qui intervient après une série de défaites, la veille, et lors du « Super Tuesday », la semaine dernière. « Nous perdons la course aux délégués », a reconnu Sanders, mais « nous gagnons le débat idéologique et générationnel », a assuré le « démocrate socialiste ».

Pour Bernie Sanders, il s’agit du débat de la dernière chance – s’il a bien lieu avec le coronavirus. Alors que Joe Biden n’a pas vraiment brillé lors des joutes précédentes, son adversaire sera contraint d’attaquer s’il veut inverser la tendance. Et le temps presse. A l’heure actuelle, il compte environ 150 délégués de retard (857 pour Biden et 709 pour Sanders, selon le décompte du New York Times, avec la majorité à 1.991). Mardi prochain, près de 600 délégués seront en jeu, notamment plus de 200 en Floride, où Bernie Sanders, fragilisé par ses commentaires plutôt flatteurs sur le régime des Castro, pourrait s’incliner par 40 points d’écart, selon les sondages.

Pour Sanders, le vote des jeunes ne suffit pas

Bernie Sanders n’a pas tort : il remporte avec des marges énormes le vote des moins de 30 ans. Son problème, c’est que cette tranche démographique ne représente, par exemple dans le Michigan, qu’un électeur sur huit. Biden, lui, domine chez les boomers, et les plus de 45 ans représentent près de deux tiers de l’électorat. La « mobilisation sans précédent de la jeunesse » mise en avant par Bernie Sanders ne s’est pas matérialisée pour cette primaire.

Ajoutez à ça la domination de Joe Biden chez les Afro-Américains, et cela explique comment il s’est imposé avec 80 % des voix dans le Mississippi et près de 20 points d’écart dans le Missouri et le Michigan – un Etat où Bernie Sanders avait pourtant battu Hillary Clinton.

Si l’écart s’élargit à 250 ou 300 délégués mardi prochain, il pourrait devenir impossible à combler pour Bernie Sanders. Mardi soir, l’ancien candidat Andrew Yang a officiellement apporté son soutien à Joe Biden, estimant qu’il était mathématiquement quasi-assuré de remporter la nomination.