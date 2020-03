Mais que va devenir Dilyn ? C’est l’affaire qui secoue le 10, Downing Street depuis la sortie d’une enquête du Times, selon laquelle le couple Johnson aurait pour projet d’abandonner son nouveau chien après la naissance de leur enfant. Un article qui a fait vivement réagir la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, sur Twitter.

« Quelle pure connerie ! », a-t-elle écrit, en retweetant l’article du journal qui affirme que Dilyn, le chien qu’elle avait adopté avec Boris Johnson, allait sans doute « discrètement » trouver une nouvelle maison, après la naissance de leur bébé. Carrie Symonds ajouté que ceux qui étaient derrière cette histoire « devraient avoir honte d’eux-mêmes ».

What a load of total crap! There has never been a happier, healthier and more loved dog than our Dilyn. 100% bs. The people behind this story should be ashamed of themselves. https://t.co/2TIEPqzdMK