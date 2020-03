Harvey Weinstein à son arrivée au tribunal de Manhattan, le 24 février 2020. — Seth Wenig/AP/SIPA

C’était la peine la plus attendue de l’ère #MeToo. Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison ce mercredi. Reconnu coupable d’un viol et d’une agression sexuelle le 24 février dernier, le producteur déchu encourait entre 5 et 29 ans de prison. Ses avocats avaient annoncé lors du verdict leur intention de faire appel, estimant que Weinstein n’avait pas eu droit à un jury neutre à New York.

Harvey Weinstein a été condamné pour l’agression sexuelle au premier degré (sous la contrainte) de l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi, pour un cunnilingus forcé en 2006. A New York, cette charge est passible de cinq ans de prison au minimum, et de 25 ans au maximum. Pour le viol au troisième degré (sans contrainte) commis sur l’apprentie actrice Jessica Mann en 2013, il risquait au maximum quatre ans de prison. Harvey Weinstein avait en revanche été disculpé des deux charges les plus graves, un viol au premier degré de Jessica Mann, et de la circonstance aggravante de comportement « prédateur », qui était passible de la perpétuité.

Inculpé à Los Angeles

Hospitalisé fin février puis incarcéré à la prison de Rikers Island, Harvey Weinstein devrait être transféré dans un autre établissement de l’Etat de New York d’ici à mercredi soir. Après le suicide de Jeffrey Epstein, le producteur sera particulièrement surveillé. En décembre 2017, il se disait « suicidaire », selon un brouillon d’email déclassifié par la cour mardi. « Tu mérites une récompense pour ton immoralité et ton inhumanité pour les actes que tu as commis. Je prie pour que l’enfer existe car c’est ce que tu mérites », lui avait écrit deux semaines plus tôt son frère Bob Weinstein, qui semblait douter de son innocence.

Le feuilleton judiciaire n’est pas terminé pour Harvey Weinstein. Outre son appel probable, le producteur a également été inculpé à Los Angeles pour deux agressions sexuelles qu’il est accusé d’avoir commises en 2013. Passibles de 28 ans de prison, ces charges pourraient faire l’objet d’un second procès en Californie.