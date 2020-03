Joe Biden peut avoir le sourire. Lors de ce « mini Super Tuesday », mardi soir, il a remporté le Mississippi, le Missouri et surtout le plus gros prix de la soirée, le Michigan, où Bernie Sanders avait pourtant battu Hillary Clinton en 2016. Même s’il figure mieux dans les Etats du grand Ouest (Washington, Idaho, Dakota du Nord), dont les résultats seront connus plus tard dans la nuit, Bernie Sanders devrait être irrémédiablement distancé dans la course aux délégués de la primaire démocrate.

Biden giving a sober, magnanimous speech right now, rather than spiking the football, which is the right tone given the background of the coronavirus and the foreground of needing to unify the party and reach out to Sanders voters. Worth watching: https://t.co/dbYVpQ8gSL