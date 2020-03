La place Saint-Marc désertée à Venise, le 9 mars 2020. — Anteo Marinoni/AP/SIPA

Mesure généralisée. Rome a décidé lundi soir de limiter strictement les déplacements de tous les Italiens, et d’interdire tout rassemblement, en étendant à tout le pays les mesures confinant déjà un quart de la population dans le nord, afin de lutter contre le coronavirus.

Les mesures, déjà appliquées depuis dimanche à un quart de la population italienne, concernent désormais les quelque 60 millions d’Italiens, selon un décret signé lundi soir par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, et entré en vigueur mardi. Ces mesures seront valables jusqu’au 3 avril. « Sur tout le territoire national est interdite toute forme de rassemblement de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public », lit-on dans le décret.

« Je reste chez moi »

L’Italie devient ainsi le premier pays dans le monde à généraliser des mesures aussi draconiennes pour tenter d’enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait 463 morts et plus de 9.000 cas dans la péninsule. Le décret précise également que sont annulés tous les événements sportifs, « de tout niveau et toute discipline ». Seules les compétitions organisées par des institutions internationales pourront se tenir, mais à huis clos, selon ce texte officiel. Le championnat de football, véritable institution dans le pays a lui été suspendu.

« Je vais signer un décret que l’on peut résumer ainsi : "Je reste chez moi". Il n’y aura plus de "zone rouge dans la péninsule" (…) L’Italie toute entière deviendra une zone protégée », a-t-il affirmé sur un ton grave lors d’un point presse au siège du gouvernement à Rome.

« Il faudra éviter (les déplacements) sur tout le territoire de la péninsule, sauf s’ils sont motivés par des motifs professionnels justifiés, par des cas de nécessité ou encore par des motifs de santé », a-t-il expliqué, reprenant les termes mêmes du décret signé lundi soir. Initialement prévue jusqu’au 15 mars, la fermeture des écoles et des universités restera en vigueur jusqu’au 3 avril.

Voici les dispositions principales contenues dans ce texte, qui renvoie pour l’essentiel au décret précédent entré en vigueur dimanche :

- Limiter les déplacements

- Dès mardi, les déplacements des 60 millions d’Italiens seront strictement limités. Ne seront possibles que les déplacements répondant à des « impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d’urgence, pour des raisons de santé ».

- Les personnes présentant des symptômes d’affection respiratoire et de la fièvre sont fortement incitées à rester chez elles et limiter au maximum tout contact social, y compris avec leur médecin traitant.

- Les personnes dont la contamination au coronavirus a été confirmée sont obligatoirement assignées à résidence.

- Pour éviter les déplacements à caractère professionnel, les entreprises, publiques et privées, sont invitées à mettre leur personnel en congés.

- Eviter tout rassemblement

- Le décret signé lundi soir va plus loin que celui adopté dimanche en ajoutant un article interdisant « toute forme de rassemblement de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public ».

- Tous les événements et compétitions sportives, quelle qu’en soit la nature, sont suspendus. Les installations sportives ne devront être utilisées, à huis clos (sans public), que pour les entraînements des sportifs professionnels et non professionnels, reconnus d’intérêt national par le Comité olympique italien ou les fédérations sportives concernées, en vue de leur participation aux Jeux olympiques ou à des manifestations nationales ou internationales. Tous les sportifs, entraîneurs, dirigeants et accompagnateurs y participant devront être contrôlés.

- Les stations de ski dans tout le pays seront fermées jusqu’au 3 avril.

- Toutes les manifestations culturelles, sportives, religieuses ou festives sont suspendues. Les cinémas, pubs, théâtres, écoles de danse, salles de jeux, casinos, discothèques et autres lieux similaires devront rester fermés.

- Toutes les écoles et universités devront fermer leurs portes. Tous les concours sont suspendus.

- Tous les musées et lieux de culture seront fermés.

- Les piscines, salles de sport, thermes, centres culturels et centres de bien-être doivent suspendre leurs activités.

- Les bars et restaurants pourront rester ouverts, de 8h à 18h, à condition de respecter la distance de sécurité d’au moins un mètre entre les clients.

- Cette disposition concerne également les autres activités commerciales. Les centres commerciaux et grands magasins devront rester fermés les jours fériés et les veilles de jour férié.

- Les lieux de culte restent ouverts, à condition de permettre le respect de la distance de sécurité d’au moins un mètre, mais les cérémonies religieuses (mariage, baptême, funérailles) sont interdites jusqu’au 3 avril.