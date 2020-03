Une manifestation anti-corruption dans les rues de Beyrouth, le 7 mars 2020. — Amer Ghazzal/REX/SIPA

Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé samedi que le pays ne serait pas en mesure de rembourser une partie de sa dette arrivant à échéance dans deux jours, faisant état du premier défaut de paiement de l’histoire du Liban. Le 9 mars, l’Etat devait en théorie rembourser 1,2 milliard d' Eurobonds – des bons du Trésor émis en dollar par l’Etat, dont une partie est détenue par les banques et la Banque centrale.

Croulant sous une dette de 92 milliards de dollars – soit environ 170 % de son PIB - le pays « va restructurer sa dette conformément à l’intérêt national », a ajouté le chef du gouvernement, désigné fin décembre plus de deux mois après le début d’un mouvement de contestation inédit contre la classe politique, accusée de corruption et d’incompétence.

Deux échéances à venir

« Nos réserves en devises ont atteint un niveau inquiétant », a déclaré Hassan Diab dans un discours retransmis en direct par les chaînes locales. « Il s’agit du seul moyen pour stopper l’hémorragie », a-t-il ajouté.

C’est la première décision majeure de ce nouveau gouvernement, dans un Liban qui fait face à sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile (1975-1990). En cause : la récession, une pénurie de liquidités, mais aussi une hausse des prix et un chômage persistant. Deux autres échéances de remboursement sont prévues en avril et juin, pour un montant total de 1,3 milliard de dollars.