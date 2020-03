EMPRISE Selon des médias américains, un frère et deux neveux du roi Salmane ont été appréhendés et accusés de trahison

Le prince héritier Mohammed ben Salmane en 2017. — Pavel Golovkin/AP/SIPA

Pour ceux qui en doutaient encore Mohammed ben Salmane est bien le maître de l’Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont en effet arrêté trois membres de la famille royale, ont rapporté vendredi des médias américains. Cette décision, illustre ainsi un net renforcement de l’emprise sur le pouvoir par le très puissant prince héritier.

Le prince Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud, frère du roi Salmane, ainsi que le neveu du monarque, le prince Mohammed ben Nayef, ont été interpellés à leurs domiciles après avoir été accusés de trahison, rapporte le Wall Street Journal citant des sources anonymes. Le New York Times a également rapporté ces arrestations, ajoutant que le frère cadet du prince Nayef a lui aussi été appréhendé. Les autorités saoudiennes n’ont pas réagi dans l’immédiat à ces informations.

De nombreuses critiques à l’internationale

Il s’agit des plus récentes mesures en date du prince héritier Mohammed ben Salmane qui assoit régulièrement un peu plus son pouvoir par l’emprisonnement de responsables religieux et militants, ainsi que de princes et d’importants hommes d’affaires. Cette méthode a valu au fils du roi Salmane de nombreuses critiques. A l’internationale, les plus vives ont été après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans l’enceinte du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en octobre 2018.