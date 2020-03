Une explosion a eu lieu, ce vendredi matin, dans le quartier de l’ambassade américaine à Tunis ( Tunisie), a annoncé le ministère de l’Intérieur, sans préciser la nature de l’explosion, Plusieurs médias publics, eux, ont évoqué la piste d’un attentat.

Des piétons paniqués circulaient à proximité de l’ambassade, dans le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de kilomètres du centre de Tunis, où l’explosion a retenti en fin de matinée, selon des images circulant sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, l’ambassade américaine demande à la population d’éviter le secteur.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.