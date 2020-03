Coronavirus EN DIRECT : 423 cas en France… Un député LR et un salarié de l’Assemblée nationale contaminés…

7h20 : L’épidémie « inexorable », la phase 3 dans « une ou deux semaines »

Cette accélération a conduit Emmanuel Macron à avertir les Français sur le caractère « inexorable » de cette épidémie. « Il y a un moment où, nous le savons tous (…) une épidémie est de toute façon inexorable », a déclaré jeudi le chef de l’Etat qui a reçu une vingtaine de spécialistes à l’Elysée pour « essayer de stopper l’arrivée, ensuite pour ralentir » la propagation de la maladie.

Selon le Pr Jean-François Delfraissy, spécialiste des maladies infectieuses qui participait à la réunion, le passage de la phase 2, en cours actuellement, à la phase 3 – celle de l’épidémie, qui imposera des restrictions plus contraignantes – interviendra « entre quelques jours et une ou deux semaines ». Cette phase 3, quand elle sera décrétée, impliquera, entre autres, la suspension de transports en commun, une restriction des rassemblements et des fermetures d’écoles, soit un ensemble de mesures qui auront un impact important sur la vie quotidienne.