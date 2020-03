La frontière entre le Brésil et le Venezuela, le 13 février 2020. — JoÈdson Alves/EFE/SIPA

Samedi, le président du Brésil sera en visite aux Etats-Unis. Et, loin d’être un hasard du calendrier, le gouvernement brésilien d’extrême droite a rappelé jeudi « tout » son personnel diplomatique du Venezuela et demandé à Caracas de retirer ses représentants au Brésil. « Il n’y aura plus personne au Venezuela », a confirmé une source gouvernementale. Les deux pays entretiennent des relations tendues depuis l’arrivée au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro début 2019.

Quelque 10.000 Brésiliens vivent au Venezuela

Selon la presse locale, le processus de retrait devrait prendre deux mois environ. Mais cette mesure ne signifie pas pour autant une fermeture de l’ambassade, souligne cette source gouvernementale. « Le gouvernement brésilien est en train d’évaluer la façon dont l’assistance consulaire sera assurée », a-t-elle ajouté, en référence aux quelque 10.000 Brésiliens vivant au Venezuela qui pourraient se voir affectés.

Mi-février, le président vénézuélien socialiste Nicolas Maduro avait accusé son homologue brésilien de vouloir un « conflit armé » entre les deux pays. « Il y a des groupes terroristes qui, depuis le territoire brésilien, préparent des attaques et des incursions militaires contre le Venezuela et nous avons le droit de nous défendre », avait-il ajouté, qualifiant son homologue brésilien de « fasciste ». Un important exercice militaire, baptisé « Bouclier bolivarien 2020 », avait ensuite eu lieu dans plusieurs régions du Venezuela, notamment près des frontières avec la Colombie et le Brésil.

Le Brésil, la Colombie et le Pérou font partie des quelque soixante pays qui souhaitent que Nicolas Maduro quitte le pouvoir et qui ont reconnu comme président par intérim du Venezuela l’opposant Juan Guaido.