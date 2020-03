Le duel Bernie Sanders-Joe Biden aura bien lieu. La voix pleine d’émotion, Elizabeth Warren a annoncé jeudi qu’elle suspendait sa campagne dans la course à l’investiture démocrate. Elle n’a pas donné de consigne de vote, indiquant qu’elle avait besoin « d’un peu de temps » pour y réfléchir.

HAPPENING NOW: Elizabeth Warren makes remarks after suspending her campaign. https://t.co/2nvkyFh0Co