Mike Bloomberg, le 3 mars 2020 à West Palm Beach (Etats-Unis). — Eva Marie UZCATEGUI / AFP

Le milliardaire américain Mike Bloomberg a annoncé ce mercredi, au lendemain de résultats très décevants lors du « Super Tuesday », son retrait de la primaire démocrate et a apporté son soutien à l’ancien vice-président Joe Biden.

« Il y a trois mois, j’ai présenté ma candidature à la présidentielle pour battre Donald Trump. Aujourd’hui, je me retire de la course pour la même raison : battre Donald Trump, car il est devenu clair à mes yeux que continuer aurait rendu plus difficile d’y parvenir », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté apporter son soutien à Joe Biden, qui représente comme lui l’aile modérée du parti démocrate, estimant qu’il était désormais le « meilleur » candidat pour battre le président républicain en novembre.

