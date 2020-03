Coronavirus EN DIRECT : Un nouveau foyer de contamination découvert à Mulhouse…

7 h 38 : Un nouveau foyer de contaminations à Mulhouse

Le ministère de la Santé a appelé mardi les participants à un rassemblement organisé en février par une église évangélique à Mulhouse à « se surveiller », après la découverte de plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus. « Nous avons dans le Grand-Est sept cas confirmés, dont cinq au sein d’une même famille, il s’agit d’une contamination au cours d’un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes du 17 au 24 février sur le site de l’Église La Porte ouverte chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller, à Mulhouse », a indiqué lors d’une conférence de presse le numéro deux du ministère, le Pr Jérôme Salomon.

« Compte tenu du fait qu’un certain nombre de cas sont liés à la participation à cet événement, on trouve que c’est important ce soir de le signaler, pour que les personnes qui y ont participé, d’abord se surveillent, et, évidemment, si elles sont symptomatiques, qu’elles puissent signaler cette exposition et appeler le 15 pour pouvoir être testées rapidement », a-t-il expliqué. Les cas confirmés sont « membres de deux familles, l’une résidant à Hésingue (petite commune au sud de Mulhouse, à proximité de la frontière suisse et de la ville de Bâle, ndlr), l’autre à Bernwiller (à l’ouest de Mulhouse, ndlr). Ils sont hospitalisés », a précisé la préfecture du Haut-Rhin.