Super Tuesday : La grande nuit électorale de la primaire démocrate à suivre en direct à partir de minuit

En trois jours, tout a changé. Joe Biden a remporté la Caroline du Sud, samedi, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar ont jeté l’éponge et appelé à soutenir l’ancien vice-président pour mieux barrer la route à Bernie Sanders. Du coup, c’est la grande incertitude pour ce Super Tuesday, avec des sondages qui donnaient Sanders loin devant mais qui n’ont pas pris en compte les derniers rebondissements.

Au total, un tiers des délégués de la primaire démocrate sont en jeu ce soir. Tous les yeux sont braqués sur la Californie et le Texas, les deux gros lots de la soirée avec 415 et 228 délégués. Bernie Sanders a investi lourdement dans ces deux Etats, et rassemblé plus de 15.000 supporteurs à Los Angeles ce dimanche. Joe Biden, lui, devrait mieux figurer dans le Sud américain.

Reste la grande inconnue Michael Bloomberg, qui fait une entrée tardive dans la course après avoir dépensé plus d’un demi-milliard de dollars en publicités. Et alors qu’elle a promis de continuer jusqu’à la convention, Elizabeth Warren devrait être sous pression – surtout si elle s’incline à domicile dans le Massachusetts. Bref, la soirée s’annonce passionnante, et on vous attend à partir de minuit pour suivre avec nous tous les résultats.