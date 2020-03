Amy Klobuchar a annoncé lundi 2 mars 2020 qu'elle abandonnait la course aux primaires démocrates et qu'elle soutenait Joe Biden. — Joshua Komer/AP/SIPA

Deux défections à la veille du « Super Tuesday »… La sénatrice Amy Klobuchar va se retirer de la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine et se rallier à la candidature de l’ancien vice-président Joe Biden, rapportent lundi les médias américains.

Cette décision intervient au lendemain du retrait d’un autre candidat modéré à la Maison Blanche, Pete Buttigieg, qui n’a pas donné de consignes de vote à l’approche du « Super Tuesday », lors duquel 14 Etats américains se prononceront mardi dans la primaire démocrate.

Cinq candidats démocrates en course

La sénatrice Elizabeth Warren a rapidement salué son « amie » Amy Klobuchar sur Twitter. « Tu as défendu les familles des classes populaires et les femmes en politique et j’ai hâte de continuer ce combat à tes côtés », a-t-elle écrit. Avec ces deux retraits, il ne reste désormais plus que cinq candidats démocrates en course, dont quatre septuagénaires.