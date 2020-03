Coronavirus EN DIRECT : Le bilan de l’épidémie passe la barre des 3.000 morts dans le monde…

7h14 : Le coronavirus passe la barre des 3.000 morts dans le monde

Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi les 3.000 morts dans le monde et continue d’avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Italie et en Corée du Sud où le nombre de cas explose. En Chine, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2.912 morts. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier.

En Italie, quelque 500 nouveaux cas ont été recensés dimanche, un bond spectaculaire qui porte le nombre de contagions à près de 1.700 dans le pays. Cinq nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés, portant le bilan à 34 morts dans la péninsule, toujours dans trois régions du nord du pays : Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie. Quant à la Corée du Sud, le deuxième pays le plus touché après la Chine, elle a recensé lundi près de 500 cas supplémentaires et quatre nouveaux décès, pour un total de plus de 4.000 contaminations, dont 22 mortels.

L’Allemagne enregistre pour sa part 129 cas. Plus de la moitié des malades allemands viennent de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest), là où un couple infecté avait participé fin février à un carnaval. L’Iran a fait état dimanche de 11 nouveaux décès, portant le bilan officiel à 54 morts.