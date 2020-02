Cette fois le président américain est allé au bout de son idée. Donald Trump a nommé vendredi le parlementaire républicain John Ratcliffe à la tête des services de renseignement américains. Pourtant, six mois auparavant il avait renoncé à lui confier ce poste délicat face aux critiques sur son manque d’expérience.

« John est un homme exceptionnel de grand talent », a assuré le locataire de la Maison-Blanche. Cet élu du Texas à la Chambre des représentants se voit ainsi récompenser, lui qui est un des plus féroces défenseurs du président. A ce poste, il sera chargé de superviser et de coordonner les activités de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences de renseignement.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!