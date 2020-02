Météo La journée va rester couverte à cause de nuages qui se maintiennent dans le ciel. Les températures seront de 3°C la matinée et de 4°C l'après-midi...

Météo Lille: Prévisions du vendredi 28 février 2020

Lille, où des nuages subsisteront aujourd'hui, continuera d'attendre le soleil. Un vent de sud-ouest, enregistrant 22 km/h, soufflera. Le matin, le soleil sera caché derrière des nuages. Les températures tourneront autour des 3°C. L'après-midi, des nuages ne voudront pas céder leur place au soleil. De la pluie va tomber. Les valeurs s'échelonneront de 2 à 5°C. De la pluie tombera dans la soirée. Le thermomètre affichera 0°C en moyenne. On prévoit une nuit claire entre vendredi et samedi.



Demain, Lille devra encore patienter avant que les nuages ne se dissipent. La ville sera touchée par un vent de sud-ouest de 31 km/h. Le soleil peinera à percer au milieu des nuages qui persisteront dans la matinée. Il va faire 9°C en moyenne. Demain après-midi, des nuages ne voudront pas laisser leur place au soleil. Des pluies éparses sont prévues. Les températures afficheront entre 6 et 8°C. Des éclaircies sont prévues : on passera une soirée clémente. On prévoit des températures avoisinant 5°C.



Le temps des journées suivantes va changer peu à peu. Même si le mauvais temps perdurera un peu dimanche, il faut s'attendre à une dégradation ensuite.