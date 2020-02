Coronavirus EN DIRECT : Dans l’Oise, la course contre la montre pour retrouver le « patient zéro »…

09h02 : Et si on faisait un bilan des contaminations et guérisons mondiales ?

C’est parti ! D'après les informations données par chaque pays, il y a en ce moment, 82.168 personnes contaminées dans le monde, 32.897 sont guéries et 2.801 sont décédées.

Le pays le plus touché est la Chine (78.400 cas), suivi par la Corée du Sud (1.595 cas) et l’Italie (453 cas). Les pays où l’on compte le plus de morts sont : la Chine (2.641 morts), l’Iran (19 morts) et la Corée du Sud (13 morts).