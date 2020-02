07h49 : Le tournage du prochain « Mission Impossible » interrompu en Italie

« Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise », a indiqué un porte-parole de Paramount Pictures.

Il a précisé que Tom Cruise, qui joue le héros de cette série de films, n’avait pas encore fait le voyage pour l’Italie et que les membres de l’équipe avaient reçu le feu vert pour rentrer chez eux avant que le tournage ne débute. La sortie du film est prévue le 23 juillet 2021.