L'actrice Rose McGowan au procès d'Harvey Weinstein le 6 janvier 2020. — Mark Lennihan/AP/SIPA

Le jury n’est pas allé jusqu’à déclarer qu’Harvey Weinstein était un prédateur, mais il s’agit toutefois d’un verdict historique. Lundi, le producteur déchu a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle mais disculpé de la charge la plus grave (qui était passible de la perpétuité). Alors qu’il risque jusqu’à 25 ans de prison, ses accusatrices célèbres, qui ont popularisé les mouvements #MeToo et Time’s Up, ont salué une décision marquant « le début de la justice » pour « les survivantes d’agressions sexuelles ».

Annabella Sciorra : « Même si nous pouvons espérer un résultat qui apporte la justice absolue (le jury a déclaré Harvey Weinstein n’était pas coupable d’avoir agi tel un prédateur), nous ne pouvons jamais regretter d’avoir rompu le silence. Parce qu’en confrontant les puissants à la vérité, nous ouvrons la voie à une culture plus juste, libérée du fléau de la violence envers les femmes », a-t-elle indiqué dans un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

Rose McGowan : « Je suis fière des femmes courageuses qui ont témoigné. Elles ont mis hors d’état de nuire un monstre. Merci aux procureurs et au jury qui ont dit : pas un de plus », a dit l’actrice qui affirme avoir été violée par Harvey Weinstein, sur Twitter.

Julianne Moore : « Le succès d’aujourd’hui au procès Weinstein est un hommage au courage et à la résilience de celles qui ont brisé le silence et une victoire pour toutes les survivantes (d’agression sexuelle), partout », a estimé l’actrice, membre du mouvement Time’s Up, sur Twitter.

Asia Argento : « Harvey Weinstein est désormais reconnu coupable de viol », a dit l’actrice qui accuse le producteur de l’avoir violée, sur Instagram.

Ashley Judd : « Je pense au fait qu’il a fallu que 90 femmes se manifestent pour obtenir une condamnation sur deux chefs d’accusation », a indiqué la comédienne qui affirme avoir été harcelée par Harvey Weinstein sur Twitter.

Rosie Perez : « C’est une immense victoire et je sais qu’elle va donner espoir et courage à d’autres pour dire leur vérité », a dit l’actrice qui a témoigné au procès Weinstein sur Twitter.

Reese Witherspoon : « Ce n’est que le début », a affirmé l’actrice et membre fondatrice du mouvement Time’s Up, sur Twitter.

Mira Sorvino : « Le début de la justice. En attendant plus, mes soeurs », a dit l’actrice qui affirme avoir été harcelée par Harvey Weinstein, sur Twitter.

Rosanna Arquette : « C’est une victoire pour tous les survivants » d’agression sexuelle. « Quoi qu’il arrive, il est un violeur pour toujours. Prochaine étape : le procès de Los Angeles. Plus de survivantes à entendre », a dit l’actrice qui dit avoir été agressée par Harvey Weinstein, sur Twitter.

Tarana Burke : « Même si un homme a été déclaré coupable aujourd’hui, nous devons nous inquiéter de savoir si l’on se préoccupera de nous demain. C’est pour ça que nous disons #MeToo », a affirmé la fondatrice du mouvement #MeToo dans un communiqué.